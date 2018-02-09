Убежище в России с начала конфликта в Донбассе попросили 1,7 млн. украинцев

Около 1,7 млн. граждан Украины обратились к России с 2014 года за получением российского гражданства, статуса беженца, временного убежища. Об этом в четверг заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.



"С 1 апреля 2014 года около 1 млн. 700 тыс. граждан Украины обратились в компетентные органы России за получением легального статуса - российского гражданства, статуса беженца, временного убежища, разрешения на временное проживание и т.п. Еще больше украинцев регулярно выезжают в Россию на заработки. Власти придумывают пропагандистские ярлыки вроде "страны-агрессора", люди же голосуют ногами", - отметил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.



Российский дипломат напомнил в этой связи, что конфликт на юго-востоке Украины начался с карательной операции Киева против собственного населения, которая принесла жителям региона неисчислимые страдания. "Многие были вынуждены бежать, в том числе в Россию", - сказал постпред.



По его словам, попытки выставить Россию стороной внутриукраинского конфликта - составная часть политики по саботажу минских договоренностей, затягиванию конфликта, сохранению очага напряженности на границах Европейского союза и России, создания конкурентных преимуществ для внерегиональных держав. "Все это - за счет народов Украины", - добавил он.

