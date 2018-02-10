Facebook станет делить пользователей на три класса

Представители компании Facebook запатентовали статистическую методику, определяющую социально-экономический класс пользователей социальной сети.



Такой анализ будет основываться на образовании, месте проживания и истории поездок пользователя.



Об этом говорится в статье аналитиков CBInsights, передает УНН.



По данным журналистов, система научиться определять, принадлежит ли пользователь к "среднему классу", или двум другим классам: богатым и бедным.



Для этого она будет применять так называемое "дерево решений" - инструмент, который используют при составлении статистики и анализа данных.



При этом будут учитываться данные о пользователе, которые находятся в распоряжении Facebook.



Социально-экономическое положение будет зависеть от возраста человека, уровня образования, места проживания, количества гаджетов и наличия собственного жилья, регулярности пользования интернетом и истории путешествий.



В Facebook отмечают, что патент направлен на "третью сторону, которая стремится к повышению осведомленности о продуктах или услугах онлайн-пользователей". К таким "потребителям информации" например, относят частные корпорации и благотворительные организации.



Вероятно, Facebook сможет использовать технологию, чтобы нацелить свою рекламу и другой контент более точно.



Дерево решений начинается с определения возраста пользователя. Это создает эталон для того, другие точки данных будут иметь значение для определения класса, например, наличие собственного жилья является более существенным показателем для 30-40-летней аудитории, чем пользователей 20-летнего возраста.



Система также будет содержать глобальную информацию об исследовании рынка, которая поможет научить классификатор атрибутам, связанным с различными социально-экономическими классами.



Этот патент компания обнародовала вместе с рядом других патентов, касающихся отслеживания эмоций, поскольку Facebook, похоже, пытается получить все более подробные данные о том, как пользователи реагируют на различные объявления, контент и многое другое.

