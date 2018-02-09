Поклонники "Звездных войн" обнаружили во франшизе расизм и сексизм

Поклонники "Звездных войн" внезапно ополчились на франшизу за расово и гендерно разбалансированный состав сценаристов и режиссеров, пишет NME. Поводом для обвинений в расизме и сексизме стало недавнее заявление Lucasfilm и Disney о том, что шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс приглашены для работы над серией спин-оффов.



Отметим, до сих пор "Звездные войны" вызывали лишь восхищение в связи с представленным расовым разнообразием. А последний из вышедших эпизодов и вовсе был признан феминистическим гимном. Однако Морин Райан из Variety занялась подсчетами и выяснила, что за более чем 40 лет существования франшизы из 24 сценаристов и режиссеров 23 были белыми мужчинами. Единственная женщина в этой когорте, Ли Брэкетт, работала над сценарием "Ответного удара", но и она была белой.



"Я не понимаю, что мешает президенту Lucasfilm Кэтлин Кеннеди нанять каких-нибудь талантливых, голодных и умелых мужчин и женщин не белой расы и белокожих женщин, которые тоже могут придумывать истории для "Звездных войн", - возмутилась в статье Райан, странным образом обойдя вниманием чернокожих сценаристок.



Напомним, на сегодняшний день известно, что два белых режиссера, Джей Джей Абрамс и Райан Джонсон, работают над девятым эпизодом основной серии и четвертой трилогией соответственно. Кто будет режиссировать серию спин-оффов, сценарий к которой напишут Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, пока неизвестно.





