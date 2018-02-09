Вышла очередная последняя книга об Эрасте Фандорине

В четверг, 8 февраля, в 20-ю годовщину выхода книги Бориса Акунина "Азазель", на прилавках книжных магазинов появился роман "Не прощаюсь", в котором Эраст Фандорин оказывается на грани жизни и смерти.



Писатель завершил работу над книгой в октябре 2017 года, а к Новому году в качестве подарка читателям опубликовал одну главу в Facebook. Тогда он признался журналистам: "Для меня это большое событие, потому что для меня заканчивается целая большая эпоха, я прощаюсь с целым миром, к которому я привык, с которым я сжился, я прощаюсь с героями, персонажами. Для писателя это действительно большое событие. Поэтому, с одной стороны, я, конечно, испытываю грусть и какую-то пустоту, с другой стороны, есть ощущение "ныне отпущаеши". Как сказал один человек, "я устал, я ухожу". На самом деле эту серию надо было заканчивать лет на десять раньше, пока я в нее еще не наигрался. Но у меня было ощущение, что я должен рассказать историю Эраста Петровича до конца, и вот я эту свою обязанность теперь исполнил".



Стоит признать, Борис Акунин и ранее анонсировал завершение детективной серии. Так, к примеру, предполагалось, что завершающим станет роман "Коронация, или последний из романов", опубликованный в 2000 году.



"Роман "Не прощаюсь" больше похож не на классические детективы, а на историческую прозу, которую Борис Акунин выпускает вместе с томами "Истории Российского государства". Вот это фантазия на тему революции и Гражданской войны, небольшое рассуждение о том, почему победили именно красные и был ли шанс у других сторон, включая анархистов", - описывает ТАСС новый роман писателя.



По мнению литературного критика Константина Мильчина, "единая интрига тут лишь одна - как умрет Фандорин. С матерью ребенка все выясняется относительно быстро, она вас удивит и многих порадует. Но что особенно печально, Фандорин больше не Фандорин. Он почти не расследует, почти не думает, он в коме, то помалкивает, то делает детей, то где-то шляется".



Напомним, теперь серия "Приключения Эраста Фандорина" содержит 16 книг. Три из них экранизированы - "Азазель", "Турецкий гамбит" и "Статский советник". До конца 2018 года должен выйти еще один фильм, "Декоратор".





