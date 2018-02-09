«Интер» будет ежедневно рассказывать все самое интересное о зимней Олимпиаде

Уже в эту пятницу состоится открытие Зимних Олимпийских игр-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане. А с 8 февраля в программе «Утро с Интером» стартует новая рубрика – «Олимпийское утро», посвященная масштабному спортивному событию.

На Олимпиаду в Пхенчхан на весь срок Игр поехали съемочные группы только двух украинских телеканалов. Одна из них – команда программы «Утро с Интером». Телезрители «Интера» смогут почувствовать себя в эпицентре крупнейших международных соревнований по зимним видам спорта благодаря увлекательным репортажам и эксклюзивным интервью журналистов.

«Для нас Олимпийские игры – одно из самых важных событий года, поэтому освещать его будем максимально широко, – комментирует специальный корреспондент программы «Утро с Интером» Андрей Чернышков. – Каждый день в утреннем эфире «Интера» – эксклюзивные материалы о том, что интересного происходит на зимней Олимпиаде. И, конечно, мы будем следить за успехами украинской сборной, особенно – за командой по биатлону. В этом виде спорта у нас больше всего шансов выиграть медали».

20 дней съемочная группа «Утра с Интером» проведет в Южной Корее, чтобы рассказать телезрителям о том, что происходит на соревнованиях, и показать олимпийское «закулисье» – то, чего не «видят» камеры на стадионах.

«Мы поселились недалеко от арены, где состоится церемония открытия, в десяти минутах езды от биатлонного стадиона и рядом с олимпийской деревней, где проживают спортсмены, – говорит Андрей Чернышков. – В этих местах бурлит олимпийская жизнь. Но рассказывать планируем не только о спортивных результатах, но и обо всем, что происходит вокруг Игр. Например, познакомим зрителей «Интера» с Южной Кореей, ведь это очень необычная страна. Олимпиада проходит в одном городе – Пхенчхане. А мы посетим другие большие города – Сеул, Пусан, Инчхон, Тэгу. Мы хотим побывать на соревнованиях по всем 15-ти зимним видам спорта. Показать их особенности, эмоции, болельщиков, ведь в каждом спорте – своя уникальная группа поддержки. Обещаем: будет интересно!»

Не пропустите «Олимпийское утро» на «Интере»! Эксклюзивные сюжеты о Зимних Олимпийских играх – каждый день по будням в программе «Утро с Интером».