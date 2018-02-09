Очередное расследование Al Jazeera по Украине связано с продажей UMH в 2013 году

Телеканал Al Jazeera продолжил публикации об Украине в серии "Олигархи" расследованием сделки по продаже Борисом Ложкиным, позже ставшим главой администрации президента Петра Порошенко, медиахолдинга UMH, миноритарием в котором одно время был сам П.Порошенко, бизнесмену Сергею Курченко, близкому к предыдущей власти, а ныне скрывающемуся в России.



Al Jazeera задается вопросами о том, в достаточной ли мере изучил продавец происхождение средств С.Курченко, и получал ли деньги от сделки с С.Курченко П.Порошенко и, если да, то уплатил ли он с них налоги.



В расследовании телеканал опубликовал договор о предоставлении государственным Укрэксимбанком $160 млн кредита компании "ВЕТЭК Медиа Инвест" С.Курченко в связи с покупкой UMH, частичным залогом в котором выступали депозиты иностранных компаний, ставших затем объектами расследования о спецконфискации, а также документы о покупке принадлежащей П.Порошенко компанией с Британских Виргинских островов миноритарной доли в УМХ.



В то же время в Администрации президента Украины телеканалу подчеркнули, что П.Порошенко продал свои доли во всех проектах UMH в 2012 и мае 2013 года, тогда как о сделке с С.Курченко было заявлено 21 июня, а завершена она была в конце октября 2013 года.



Al Jazeera утверждает, что П.Порошенко впервые приобрел акции UMH в сентябре 2011 года, а спустя две недели увеличил свою долю за счет покупки дополнительных акций у компании Torbock Holdings Limited, связанной с тогдашними владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.



Согласно публикации телеканала, которому не удалось получить комментария Б.Ложкина, к концу 2012 года тот владел через Integrity International Holdings с Британских Виргинских островов чуть более 80% UMH, нынешний глава государства - чуть менее 3% UMH. Еще около 12% было записано на номинального держателя Deutsche Bank Trust, а остальные принадлежали украинской инвесткомпании "Конкорд Капитал" и нескольких другим миноритариям.



Al Jazeera также указала, что направила запросы П.Порошенко и Б.Ложкину в связи с расследованием 6 февраля, а 7 февраля глава государства вывел экс-главу своей администрации из состава Нацинвестсовета, где тот занимал пост секретаря. В свою очередь Б.Ложкин сообщил, что сосредоточится на собственном бизнесе.

