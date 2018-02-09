Рада ввела уголовную ответственность за склонение к суициду

Верховная Рада одобрила введение уголовной ответственности за побуждение к самоубийству и за принуждение к действиям, которые противоречат воле человека. Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, соответствующий закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины поддержали 229 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Помимо доведения до самоубийства путем унижения, шантажа и жестокого обращения, уголовная ответственность будет распространяться на доведение до суицида путем системного принуждения к действиям, противоречащим воле человека, Уголовная ответственность теперь предусмотрена за склонение к самоубийству и другие действия, которые способствуют совершению суицида.



За такие действия предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы до трёх лет.



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту внесение таких изменений в ст.120 Уголовного кодекса позволит привлекать к ответственности лиц, которые побуждают к суициду через интернет, в частности пользователей социальных сетей.



Закон вступит в силу после подписания президентом Украины.

