Госдеп: США стремятся восстановить отношения с РФ

США хотели бы восстановить отношения с Россией из-за сфер, вызывающих общую озабоченность. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.



"Я бы сказала, что это очень сложные и запутанные отношения (между США и РФ – ред.) и госсекретарь ясно заявлял, где эти отношения сейчас находятся. В прошлом году он сказал, что отношения находятся на самой низкой точке. Мы бы хотели восстановить эти отношения, потому что у нас много сфер, которые вызывают взаимную озабоченность", – сказала она.



Представитель Госдепа отметила, что Северная Корея – это одна из сфер.



"Нам необходимо больше помощи по вопросу вокруг КНДР и денуклеаризации. Еще одна область, где нам удается в настоящее время успешно работать вместе, – это зона (деэскалации – ред.) на юго-западе Сирии", – заявила Нойерт.

