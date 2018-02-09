Аренда жилья в ряде городов Украины забирает до 80% зарплаты

Арендаторы жилья в крупных городах Украины ежемесячно отдают за квартиру до 80% от зарплаты. Жительница Одессы Ольга Китик вместе с сестрой арендует "двушку" за 10 тысяч гривен.



"Даже половина стоимости аренды – это 60% моей зарплаты", - сообщила она изданию "Сегодня".



Во Львове молодая семья снимает двухкомнатную квартиру без евроремонта и с голыми стенами за 4950 грн в месяц. Супруги говорят, что "это еще недорого", ведь в центре цены на жилье еще выше.



"Большинство риелторов нам говорили: цены выросли из-за того, что стало много айтишников во Львове. Спрос на качественное жилье вырос, потому цены в принципе на квартиры в принципе высокие", – рассказывает Елена.



Во Львове и Одессе украинцы вынуждены отдавать более 80% месячного заработка за аренду жилья. В то же время в Венгрии, Словакии или Польше аренда будет стоить меньше половины месячной зарплаты.



Итальянцу Эдуардо де Сильва, который живет в центре Брюсселя, квартира обходится в 550 евро, или почти в 20 тысяч гривен. Это лишь треть его дохода. В его апартаментах две спальни, ванная, кухня и гостиная под крышей.



Среди европейских стран дешевле всего снимать жилье в Люксембурге. Елена живет в небольшом городке Леделанж. Стоимость аренды квартиры – 1500 евро в месяц, то есть 30% доходов семьи.



Кроме того, в Украине не выгодно покупать квартиру в ипотеку. Так, необходимо минимум $ 7 тыс. на первый взнос. Если откладывать по $ 100, нужно 70 месяцев. Таким образом, собирать на то, чтобы взять однокомнатную квартиру в ипотеку, придется шесть лет. С минимальной зарплатой откладывать придется всю жизнь.

