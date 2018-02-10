Аналитик Atlantic Council написал об угрозе миграции украинцев в ЕС

Трудовая эмиграция украинцев в страны Центральной и Восточной Европы создает серьезные проблемы для самой Украины, повышая перспективу демографического кризиса.



Об этом говорится в материале аналитика Питера Дикенсона, обнародованного аналитическим центром Atlantic Council.



Отмечается, что на пространстве от Балтийского региона до Балкан национальные правительства ослабляют регуляцию рынка труда и ищут пути поддержания своей рабочей силы с Украины. Украинские трудовые ресурсы, по выражению автора, ныне является «Клондайком» высоко квалифицированной и дешевой рабочей силы.



Автор указывает, что Центральная и Западная Европа страдает от «идеального шторма» демографического спада, который угрожает свести на нет политический и экономический прогресс, достигнутый странами региона за последнюю четверть века. От сокращения количества населения сильно страдает и Украина. В таких условиях, стоимость, навыки и географическая близость делает украинцев очень привлекательными экономическими мигрантами. Экономический кризис, который сопровождал Майдан и войну, послужил усилению экономической диспропорции между Украиной и ее соседями из ЕС. Украинцы получают самую маленькую среднюю зарплату в Европе, что делает привлекательными для них относительно небольшие доходы в странах Центральной Европы.



Украина занимает видное место среди этих стран с сокращающимся населением. В списке ООН также представлены Болгария, Хорватия, Сербия, Венгрия, Латвия, Литва, Молдова, Румыния и Польша. В течение следующих тридцати лет каждая из этих стран будет сталкиваться с перспективой сокращения населения на 15 процентов.



Автор допускает, что одной из крупнейших причин содействия украинским мигрантам выступает их "культурная совместимость" Западная Европа давно привыкла к идее покрытия своих демографических проблем за счет миграции из Африки и Азии, однако этот вариант остается политически токсичным для стран Центральной и Восточной Европы, где электорат демонстрирует неприятие мультикультурализма и миграции из стран, лежащих за пределами Европы. На этом фоне украинцы начали рассматриваться как наименее худший вариант для региона, требующего рабочих рук. Украинцы пользуются благосклонностью, как этнически, религиозно, культурно и социально близкий к своим центральноевропейским соседям народ. Это упрощает процесс их ассимиляции.



Урегулирование конфликта на востоке Украины, безусловно, помогло бы смягчить краткосрочное давление, создаваемое миллионами перемещенных лиц, но пока уровень заработной платы и уровень жизни в Украине не приблизится к странам соседних стран ЕС, утечка населения будет продолжаться.



Эти тенденции сильно ударят по бедным сельским общинам и региональным центрам. С момента распада Советского Союза украинская деревня пережила стремительный спад населения и продолжает страдать от ветхости инфраструктуры и экономической инерции.



Необходимы также скоординированные общенациональные усилия, направленные на то, чтобы поддерживать местные общины и убеждать украинцев в том, что они могут построить привлекательное будущее для своих детей в своей собственной стране. Хорошие дороги, школы и здравоохранение побуждают людей заводить семьи и остаться в стране, даже если предлагаемая зарплата не так высока, как в других местах.



В долгосрочной перспективе ничто не помешает украинцам продолжать "голосовать своими ногами", если Украина не станет более конкурентоспособной.



Нынешняя пропасть в уровне жизни между Украиной и даже беднейшими странами ЕС делает неизбежным дальнейшие перемещения населения, а Украина оказалась в незавидной роли источника рабочей силы для региона, стремящегося преодолеть пробелы в собственных истощенных людских ресурсах. Если Украина не решит этот вопрос в срочном порядке, демографический кризис в стране только ухудшится. В течение поколений депопуляция может стать гораздо большей угрозой, чем коррупция и Кремль.

