В Совфеде призвали модернизировать Минские соглашения

Минские соглашения можно модернизировать для их актуализации, а также пригласить Вашингтон в состав их гарантов, однако основы документа должны остаться прежними, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.



"С учетом всего, что произошло за три года с их подписания — все же срок немалый — можно актуализировать эти соглашения, модернизировать их. Но основы должны оставаться прежними", — заявил сенатор РИА Новости.



По его словам, на момент их подписания минские договорённости были "адекватным, реалистичным документом". "Но оказалось, что не у всех было желание его выполнять. Украина с самого начала показала, что не собирается следовать ему", — сказал Джабаров.



Что касается гарантов минских соглашений — Франции и Германии — то они, по его словам, не проявили достаточно настойчивости, чтобы добиться их выполнения Киевом.



"По-прежнему единственный способ нормализации ситуации вокруг Украины — это выполнение Киевом минских договорённостей, возможно, модернизированных с учётом прошедших лет. И призвать Украину к этому должны Россия, Франция, Германия и, возможно, можно пригласить США к этому процессу", — заявил сенатор.

