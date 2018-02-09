Femen встретили Порошенко в Венской опере

В четверг, 8 февраля украинские секстремистки Femen проникли в Венскую оперу и успели кое-что показать ее гостям.



Очередной флешмоб устроили Алиса Виноградова (она же Алиса Огонек) с надписью на теле "Порошенко, нах$й c бала".



Об этом сообщает местное издание Heute.



Украинские Femen прокомментировали "Стране", чем их так не устроил Порошенко на балу.



"Цель атаки - оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте примитивного барыги и казнокрада Порошенко. Под маской аристократа духа скрывается военный мародер, не брезгующий заработком на крови своих сограждан".







