Под Киевом задержали экс-нардепа Александра Шепелева

Вчера, вечером, 7 февраля, под Киевом был задержан беглый экс-нардеп Александр Шепелев. Об этом "Стране" сообщили источники в силовых органах.



"Фото его вам не покажут в ближайшее время, потому что его избили во время задержания. Его несколько дней держали на подвале. Побуждая, так сказать, к сотрудничеству со следствием", - сообщил источник.



Экс-нардеп от Блока Юлии Тимошенко Александр Шепелев долгое время скрывался за границей. Против него в Украине расследуется несколько уголовных дел. Его обвиняют в махинациях в банковской сфере во времена премьерства Тимошенко. А также в организации заказного убийства.



Уголовное дело против Шепелева было возбуждено еще при Януковиче. А в 2013 году экс-нардеп был задержан в Венгрии. Украине его выдали в марте 2014 года, где он был взят под стражу. А уже в июле того же года Шепелев сбежал из больницы с помощью своего же охранника - старшего лейтенанта пенитенциарной службы 36-летнего Олега Бондаренко.



По распространенному в политических кругах мнению, Шепелев является носителем серьезного компромата на Юлию Тимошенко и на ее тогдашнее окружение. В частности, на нынешнего секретаря СНБО Александра Турчинова.



Часть из этого компромата (против Турчинова) Шепелев уже обнародовал. Сам секретарь СНБО назвал это провокациями российских спецслужб.



Отметим, что информация о возможном возвращении Шепелева в Украину курсировала уже больше недели. Причем именно в контексте компромата на Тимошенко (ныне - главный конкурент Порошенко на выборах президента).



"Вроде как Шепелев вот-вот вернется в Украину. И сразу же начнет сотрудничать со следствием. Марьенков номер два. Тимошенко стоило бы приготовиться," - написал у себя в ФБ журналист Станислав Речинский еще 30 января.

