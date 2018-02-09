В России заявили, что не вернут Польше обломки самолета Качиньского

Обломки польского Ту-154, при крушении которого под Смоленском в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, остаются в России, так как польская сторона еще не завершила расследование.



Об этом заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев, передает РИА "Новости".



"Тема возвращения в Польшу обломков президентского самолета чрезмерно политизирована, вокруг нее искусственно создается повышенный ажиотаж, как будто этот вопрос имеет некое символическое значение. Между тем с точки зрения практической, вопрос о том, где находятся обломки - в России или в Польше - существенного значения не имеет", - сказал Андреев.



Он отметил, что польским следователям и экспертам на всех этапах расследования предоставлялся полный доступ к обломкам. Посол пояснил, что обломки остаются в России, потому что расследование авиакатастрофы не завершено, а по российскому законодательству до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.



Ранее польская комиссия, расследующая крушение Ту-154 бывшего президента страны Леха Качиньского под Смоленском, назвала взрывы на борту самолета основной версией произошедшего.

