Глава СПЧ России рассказал, что удалось сделать благодаря Минским соглашениям

Альтернативы Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе нет, хотя за три прошедших с момента их подписания года выполнены они лишь частично, однако в рамках контактной группы удается решать конкретные проблемы социального характера и уже ради этого стоило их заключать, убежден глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.



"За три прошедших года Минские соглашения, к сожалению, выполнены лишь частично, причем по целому ряду пунктов они то выполняются, то не выполняются, и все возвращается на круги своя. Но альтернативы Минским соглашениям нет", — заявил Федотов РИА Новости в преддверии трехлетия подписания документа.



По его мнению, те инициативы, которые совсем недавно были предложены российской стороной в отношении ввода миротворцев по линии соприкосновения, могли бы стать важным фактором активизации процесса по выполнению Минских соглашений.



"К сожалению, и эти российские инициативы тоже блокируются. Но то, что существует контактная группа, и то, что в рамках контактной группы удается решать конкретные проблемы социального характера, это очень большое дело. Хотя бы ради этого уже стоило заключать Минские соглашения", — уверен глава президентского СПЧ.



Сейчас в Европе ширится общественное движение, — прежде всего, женское движение — в поддержку Минских соглашений, заметил он.



"Различные политические силы пытаются поставить это общественное движение под свой контроль. Но женские организации, которые в нем участвуют, насколько мне известно, успешно противостоят этим попыткам", — добавил Федотов.



Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы. Практическим итогом переговоров 11-12 февраля 2015 года в Минске стали два документа. Первый — комплекс мер, направленных на имплементацию минских договоренностей, — приняла контактная группа по урегулированию ситуации на Украине. Вторым документом стала Декларация в поддержку комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятая лидерами "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).

