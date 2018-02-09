"Нафтогаз" рискует нарушить обязательства по закупке российского газа

В этом году "Нафтогаз" может вновь столкнуться с риском невыполнения принципа take-or-pay (обязательного отбора) по контракту с "Газпромом", пишет "Коммерсант". Расчет среднесуточных поставок российского газа в измененном контракте между "Газпромом" и "Нафтогазом" остался таким же, как в соглашении от 2009 года, ссылается газета на источники, знакомые с ситуацией.

Годовой объем распределяется по кварталам с учетом сезонности (зимой больше, летом меньше), а затем квартальный объем делится на число суток в квартале. Отклонения от среднесуточного значения возможны в пределах шести процентов.



Гибкость отбора — важнейший показатель, который определяет, у какого поставщика потребитель будет брать газ. В период спора по контракту в Стокгольмском арбитраже в 2014-2016 годах "Нафтогаз" пользовался невиданной гибкостью: в рамках отдельных договоренностей с "Газпромом", заключенных при посредничестве Еврокомиссии, Киев мог отбирать от нуля до 110 миллионов кубометров газа в сутки.



Теперь подобной гибкости у "Нафтогаза" не будет. Новый годовой контрактный объем, назначенный Стокгольмским арбитражем, составляет пять миллиардов кубометров, обязательный отбор — четыре миллиарда. Поскольку отбор начнется только в марте, "Нафтогаз" может столкнуться с прежним риском — нарушением take-or-pay.



По расчетам газеты, даже если "Нафтогаз" начнет отбор первого марта и будет вести его до конца года на максимальных суточных уровнях, ему удастся купить только 3,979 миллиарда кубометров, что немного ниже обязательных для оплаты четырех миллиардов кубометров.



Газета отмечает, что "Газпром" может удовлетворить суточные заявки "Нафтогаза" сверх контракта, тогда украинская компания избежит штрафов. Другим вариантом может быть договоренность о переносе невыбранных в 2018 году объемов в счет take-or-pay 2019 года. Сейчас компании согласовывают варианты решения этой проблемы.



Украина отказалась от российского топлива в ноябре 2015 года и в 2016-м впервые не использовала его при подготовке к отопительному сезону, закупив газ по реверсу в Европе — у Словакии, Польши и Венгрии.



Киев сначала уверял, что принял такое решение из-за более низкой цены, однако позднее "Нафтогаз" признал, что "Газпром" предложил топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики.



В декабре 2017-го Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза", касающегося контракта на поставку российского газа на Украину.



Суд обязал украинскую компанию выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленное сырье, а также снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров. При этом условие "бери или плати" для 80 процентов от этого объема сохранилось.

