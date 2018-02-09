Немецкий депутат предложил Украине принять итоги референдума в Крыму

Депутат парламента германской земли Северный Рейн — Вестфалия Хельмут Сайффен, находящийся в составе немецкой делегации в Крыму, заявил, что к власти на Украине должны прийти политические силы, способные принять волеизъявление крымского народа. Делегация находится в Крыму с семидневным визитом.

В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии", которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и сразу стала там третьей политической силой.



"Я считаю, что санкции, введенные ввиду референдума в Крыму и объединения с Россией, — контрпродуктивны. Это путь эскалации. На Украине должны появиться или прийти к власти политические силы, которые бы приняли волеизъявление крымского народа. И тогда бы наступил мир между народами. И тогда люди могли бы как с Украины в Крым ездить, так и обратно. И возобновятся тогда все связи", — сказал Сайффен в интервью РИА Новости.



Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник пообещал немецким депутатам "плачевные правовые последствия", а затем украинская прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения порядка "въезда на временно оккупированную территорию".



Полуостров стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

