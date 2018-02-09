Гройсман выступает за изменения в Конституцию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает актуальной дискуссию о государственном устройстве Украины и выступает за внесение изменений в Конституцию в части децентрализации.



"Нам нужно, в конце концов, принять решение: мы все-таки парламентско-президентская страна или президентско-парламентская. Мы должны определить - и это важно - сферы ответственности и компетенции всех уровней власти. Четко указать, кто за что отвечает. Тогда получим совсем другое качество государственного управления", - заявил Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в пятницу



Кроме того, премьер-министр заявил о необходимости завершить реформу децентрализации в стране. "Для этого нам нужно провести конституционные изменения, закрепить местное самоуправление на всех уровнях", - пояснил Гройсман.

