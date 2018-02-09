Тбилиси: Саакашвили в Грузии сразу ждет арест

В случае экстрадиции из Киева в Тбилиси экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ожидает арест. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил председатель парламента республики Ираклий Кобахидзе во время визита в США.



"Что касается экстрадиции Михеила Саакашвили, то в Грузии его ожидает арест. У нас у него слабая политическая поддержка. С политической точки зрения нас не интересует, где будет Саакашвили - в Грузии или Украине. В нашей стране состоялся судебный процесс против него, есть судебное решение, которое предполагает арест Саакашвили при появлении на территории Грузии", - сказал Кобахидзе, выступая в университете имени Джона Хопкинса.



Как сообщалось, 3 октября стало известно, что Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине. Об этом сказал его адвокат Маркиян Галабала.



В итоге, Государственная миграционная служба отказалась предоставить ему дополнительную защиту в Украине.

