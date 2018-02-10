МИД Венгрии: договоренности с Киевом по языковой статье не достигнуты

В Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии заявляют, что договоренности с украинской стороной относительно языковой статьи закона об образовании Украины не достигнуты, венгерское правительство откажется от политики блокирования международных устремлений Украины только в случае, если закарпатские венгры подтвердят договоренности по каждой детали данного закона.



"Никакого соглашения не было достигнуто в отношении закона Украины "Об образовании". Украина по-прежнему отказывается выполнять рекомендации Венецианской комиссии", - приводится на сайте Министерства иностранных дел и торговли Венгрии комментарий заместителя госсекретаря ведомства Тамаша Менцера (Tamás Menczer).



Он указал, что согласно сообщениям украинской прессы Министерство иностранных дел Украины заключило соглашение с венгерскими партнерами по закону об образовании. "Сообщения, опубликованные украинскими СМИ, - ложь, ситуация в точности наоборот", - заявил Т.Менцер.



Он подчеркнул, что позиция венгерского правительства остается неизменной: Украина не может начать имплементацию закона об образовании до тех пор, пока не достигнет согласия с национальными меньшинствами по этому вопросу, в том числе с венгерским нацменьшинством.



"Мы рады, что, по-видимому, скоро начнутся консультации, закарпатские венгры могут рассчитывать на полную поддержку венгерского правительства", - добавил представитель МИД.



По его словам, венгерское правительство откажется от своей политики блокирования международных устремлений Украины только в случае, если закарпатские венгры заявят, что достигнута договоренность в отношении каждой детали закона об образовании. "Это всё еще длительный путь", - констатирует Т.Менцер.



Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.



МИД Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию.



8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании".



В МОН заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".



7 февраля замглавы МИД Украины Василий Боднар по результатам визита в Закарпатскую область написал в Твиттере о том, что с представителями Венгрии согласованы ключевые вопросы по урегулированию языкового вопроса.

