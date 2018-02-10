Глава НСЖУ: за год не раскрыто ни одно из нападений на журналистов

В Украине в 2017 году зафиксировано 90 случаев применения физической силы к журналистам, но раскрываемость этих преступлений находится на нулевом уровне. Об этом заявил глава Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко, передает ТСН.



"Индекс физической безопасности журналистов, который мы ведем, зафиксировал за прошедший год 90 инцидентов применения силы к журналистам. И мы фиксируем ноль прецедентов наказания. И, соответственно, на сегодня нет прогресса в расследовании убийства Павла Шеремета", - сказал он.



Поэтому, по мнению Томиленко, в парламенте должны состояться слушания относительно свободы слова и защиты журналистов.







