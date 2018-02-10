Синоптики прогнозируют сырую погоду

В ближайшие сутки погоду на Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления, влажная и умеренно-теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается небольшой мокрый снег, лишь в южной части, днем и большинстве западных областей без осадков. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура на протяжение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью на западе 2-7° мороза, днем на юге страны 1-6° тепла).

В Киеве - небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 февраля самая высокая температура днем была +10,3 в 2002 году, самая низкая ночью -25,6 в 1911 году.



11 февраля ночью в восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской областях местами небольшой снег, днем в южных областях дождь, кое-где с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-12 м/с, на юге и востоке отдельные порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 1-6° мороза, на юге и востоке около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге 1-6° тепла.



В Киеве - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

