Гройсман: цену на газ до весны поднимать не будут

В текущем отопительном сезоне цены на газ для населения подниматься не будут. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в ходе часа вопросов к правительству, передает LIGA.net.



"В этом отопительном сезоне не будет повышения цен на газ для населения", - сказал он, комментируя выполнение правительством требований МВФ.



Напомним, Международный валютный фонд МВФ настаивает на повышении внутренней цены на газ для населения Украины.

