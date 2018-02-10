В Раду внесли проект постановления об увольнении министра финансов Данилюка

Восемь депутатов Верховной Рады разработали постановление, в котором предлагают парламенту признать работу Министерства финансов неудовлетворительной и уволить министра финансов Александра Данилюка.



Об этом говорится проекте постановления №8025, зарегистрированном в Раде 8 февраля, передают "Украинские новости".



На данный момент текст документа отсутствует на сайте парламента.



Авторами документа являются депутаты от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Скуратовский, от фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Андриевский, Андрей Шинькович, Александр Ревега, от фракции "Народный фронт" Виталий Сташук и Александр Кодола, от "Объединения "Самопомощь" Алена Бабак, а также от "Оппозиционного блока" Андрей Гальченко.

