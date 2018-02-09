Огонь зимних Игр-2018 зажжен на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане

Огонь XXIII зимних Олимпийских игр зажжен на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане в ходе церемонии открытия соревнований.



Олимпийский огонь, символизирующий мир и единство, является одним из основных церемониальных элементов Олимпийских игр современности. В преддверии зимних Игр в Пхёнчхане он был зажжен в Олимпии (Греция) 24 октября 2017 года. На протяжении восьми дней эстафета проходила по территории Греции, факелоносцами стали 505 человек.



31 октября 2017 года огонь был передан представителям организационного комитета Игр в Пхёнчхане, после этого его переместили на самолете в Инчхон, где 1 ноября стартовал южнокорейский этап эстафеты.



Продолжительность эстафеты составляла 101 день, в течение которых Олимпийский огонь пронесли по девяти провинциям, восьми городам центрального подчинения и 151 уезду. Отобранные 7,5 тыс. факелоносцев преодолели в общей сложности 2018 км, эстафета проходила под лозунгом "Пусть все сияют", который, по замыслу организаторов, говорит о свете олимпийского пламени, который сближает всех людей мира.



Игры завершатся 25 февраля, в общей сложности будут разыграны 102 комплекта медалей.

