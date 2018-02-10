Шепелев заявил, что из него силой выбивали показания против Тимошенко

Задержанный беглый экс-нардеп Александр Шепелев на суде заявил, что с него силой пытались выбить показания против Тимошенко. В Печерский райсуд Киева нардепа доставили с синяками на лице. Очевидцы говорят о сломанной челюсти. "Меня украли, мешок на голову, в машину, представились военной прокуратурой и держали непонятно где. Требовали от меня информацию, что я знаю о Тимошенко", - рассказал Шепелев.

Он добавил, что эти люди созванивались по телефону и получали информацию, какие ему задавать вопросы.



Перед этим прокурор Руслан Кравченко сообщил, что Шепелев подал в СБУ заявление "О похищении и избиении неизвестными лицами правоохранительных органов". Он отметил, что прокуратура "разберется" в инциденте.



Ранее в СБУ заверили, что синяки у Шепелева появились "в рамках законодательства"



Напомним, суд сделал закрытым заседание по избитому экс-нардепу Шепелеву.



Шепелева обвиняют в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе государственной измене. С 2014 года он находился в розыске.



Уголовное дело против Шепелева было возбуждено еще при Януковиче. А в 2013 году экс-нардеп был задержан в Венгрии. Украине его выдали в марте 2014 года, где он был взят под стражу. А уже в июле того же года Шепелев сбежал из больницы с помощью своего же охранника - старшего лейтенанта пенитенциарной службы 36-летнего Олега Бондаренко.



