Порошенко подписал указ о противодействии "информационной агрессии" России
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "о дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации", говорится в обнародованном указе президента на его сайте.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года "О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации" (прилагается, для служебного пользования)", — говорится в указе.
Также в документе указано, что контроль выполнения указа возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
В чем состоит суть принятого решения, не сообщается.