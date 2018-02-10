Порошенко подписал указ о противодействии "информационной агрессии" России

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "о дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации", говорится в обнародованном указе президента на его сайте.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года "О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации" (прилагается, для служебного пользования)", — говорится в указе.



Также в документе указано, что контроль выполнения указа возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.



В чем состоит суть принятого решения, не сообщается.

