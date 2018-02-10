МВФ назвал ошеломляющий размер теневой экономики Украины

Международный валютный фонд, ревизоры которого приедут в Киев после 12 февраля, назвал размер теневого сектора в украинской экономике. Оценки содержатся в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц), пишет "Экономическая правда".

В докладе экспертов МВФ говорится, что средний размер теневой экономики Украины составляет 44,8% ВВП.



В своей работе экономисты проанализировали период с 1991 года по 2015 год и показали, как менялся этот показатель ежегодно.



К примеру, с 1991 года, когда теневая экономика Украины оценивалась в 38,96% ВВП, показатель беспрерывно рос до 1998 года, достигнув пиковой отметки в 57%.



Нисходящая тенденция наблюдалась до 2008 года - показатель снизился до 36,65%.



Финансовый кризис стал причиной "отскока", и в течение 2009-2014 годов уровень теневой экономики колебался в пределах "39,2% - 43,5%".



В 2015 году, крайний в исследовании, украинская теневая экономика оценивалась на уровне 42,9%.



Для сравнения, в развитых странах показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур).



Авторы использовали определения Организации экономического сотрудничества и развития 2016 года, учитывающей в "ненаблюдаемых" секторах экономики, в том числе, незаконную активность (производство ВВП, приходящееся на чисто криминальную деятельность), "статистическое подполье" (законную, но не вычисляемую статистикой экономику), производство для собственных нужд домохозяйств, методы явно учитывают и "тень", созданную для ухода от налогов.

