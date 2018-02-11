Дерипаска подал в суд на модель Рыбку после обвинений в групповом изнасиловании

Российский олигарх Олег Дерипаска подал иск в суд против белорусской модели Анастасии Вашукевич (известной как "Настя Рыбка"), которая обвинила его и зама премьера Медведева в групповом изнасиловании, а потом сказала, что пошутила.



Бизнесмен также намерен судиться и с Александром Кирилловым ("Алекс Лесли"), который помог девушке опубликовать в соцсетях его фотографии и записи разговоров.



Как сообщил представитель бизнесмена Алексей Садыков, опубликовав фото и видео о бизнесмене Дерипаске без его ведома были раскрыты детали его частной жизни. К тому же, Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации.



По словам представителя олигарха, "не вызывает сомнения, что первоначально опубликованные фотографии и оглашение подробностей частной жизни были сделаны с коммерческим интересом, в целях раскрутки книги "Насти Рыбки".



"Суд принял иск к производству и назначил дату судебного заседания. Действуя в рамках процессуального кодекса, суд удовлетворил ходатайство истца, суть которого заключается в блокировании доступа к персональным данным Олега Дерипаски до момента разрешения спора по существу", - сказал представитель Дерипаски.



По его словам, "поданный иск не имеет непосредственного отношения к деятельности Алексея Навального".

