Парубий рассказал, когда примут закон об Антикоррупционном суде

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что закон об Антикоррупционном суде могут принять в начале весны. Об этом сообщает канал "Рада". По словам Парубия, в законопроект между первым и вторым чтениями должны включить все рекомендации Венецианской комиссии. "Наши партнеры считают, что не все рекомендации Венецианской комиссии были учтены в президентском законопроекте.

Я предполагаю, что между первым и вторым чтением мы сможем эти дискуссии завершить и внести эти положения, рекомендованные Венецианской комиссией, в законопроект. На следующей неделе, когда мы будем формировать порядок дня на всю сессию, я уверен, мы включим и закон об Антикоррупционном суде. Должно быть решение профильного комитета. Когда оно будет, я, не откладывая, поставлю на рассмотрение Верховной Рады Украины", - сказал Парубий.



Парубий также отметил важность этого закона для преодоления коррупции в Украине и международного сотрудничества. "Я надеюсь, что в течение полутора месяцев мы сможем выйти на финальное голосование в Верховной Раде", - резюмировал спикер парламента.



Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко призывал Раду побыстрее создать Антикоррупционный суд и отменить е-декларирование активистов.



По словам руководителя Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, Антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году, потому что даже в случае принятия соответствующего закона избрание судей в новый суд займет немало времени.



