Меркель заявила о готовности отработать четвертый срок в должности канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена полностью отработать четвертый срок в должности главы правительства. Об этом она сказала в воскресенье в эфире телеканала ZDF.



"Я отношусь к таким людям, которые выполняют обещания", - отметила она. Кроме того, Меркель собирается параллельно с этим продолжать работать в должности главы своей партии - Христианско-демократического союза (ХДС).



На канцлера в последние дни обрушилась критика со стороны однопартийцев, когда стало известно, что ХДС в рамках коалиционного договора согласился отдать право возглавлять минфин социал-демократам. Ряд христианских демократов сочли это неуместными уступками.



Официально четвертый срок канцлера, который продлится до 2021 года, начнется, если социал-демократы одобрят соглашение о коалиции.



Меркель также выступила в защиту решения "отдать" минфин ФРГ социал-демократам.



"С минфином вышло болезненно. Но с моей точки зрения, это приемлемо, поскольку альтернатива была бы такой, что нам пришлось бы сказать [общественности]: "Мы договорились по коалиционному договору, но не смогли договориться по распределению министерств". И это было бы безответственно", - отметила глава правительства.



Канцлер сказала, что распределение министерских портфелей стороны в последний день коалиционных переговоров обсуждали 12 часов.

