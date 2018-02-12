Некоторые продукты способствуют распространению рака груди

Ученые из Кембриджа говорят, что спаржа, картофель, морепродукты, орехи и красное мясо содержат соединение, которое помогает раку молочной железы распространяться. Речь идет об аспарагине. Благодаря ему раковые клетки перемещаются из груди в кровоток и попадают в другие части тела.



Специалисты провели исследование на мышах с раком молочной железы. Грызунам 5 раз в неделю в течение 19 дней давали L-аспарагиназу - фермент, ускоряющий процесс распада аспарагина. Также подопытных животных перевели на диету с низким содержанием аспарагина, пишет The Daily Mail.



Исследование показало: снижение уровня аспарагина препятствовало образованию метастазов у мышей. Ученые полагают, что людям с раком молочной железы стоит сократить потребление продуктов, богатых аспарагином, либо принимать препараты, снижающие уровень данного соединения. Это может помешать распространению опухоли.

