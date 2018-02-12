Госстат сообщил, в какие страны чаще всего ездили украинцы в 2017 году

В прошлом году за границей побывали почти 26,5 млн украинцев, большинство из которых выехали в Польшу с частным визитом. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. Так, в Польшу выехали 9,9 миллионов человек. Более, чем вдвое меньше наших сограждан выезжали в Россию – 4,3 миллионов человек. На третьем месте оказалась Венгрия (3,1 миллионов украинцев)

Также много украинцев путешествовало в Молдову (1,68 млн), Беларусь и Турцию (до каждой из них - почти по 1,2 млн), Румынию (свыше 1 млн), Словакию (850 тыс.) и Египет (733 тыс.).



Наименее популярные для украинцев страны для посещения - Таджикистан (10 человек за весь прошлый год), Норвегия, Питкэрн, Мали, Кыргызстан (по 7 человек), и лишь по одному украинцу побывали в Ираке, Канаде и Южной Корее в 2017 году.



В целом в прошлом году украинцы посетили 71 страну мира.

