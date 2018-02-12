В полиции рассказали, какие купюры подделывают чаще

На Украине чаще всего подделывают купюры номиналом 200, 500 грн, а также 100 долларов и 100 евро. Об этом он сообщил заместитель начальника управления – начальник отдела противодействия преступлениям в финансовой, банковской сфере и внешнеэкономической деятельности Департамента защиты экономики Нацполиции Украины Руслан Стрембицкий в комментарии УНН.



По его словам, подделки чаще всего обнаруживают при больших перечислениях денег, при обмене валют, при изъятии денег из банкоматов и покупки средств в незаконных обменниках. "Большая часть изымается при инкассации в банкоматах и терминалах", – отметил Стрембицкий.



При этом, зачастую подделки оказываются в приморских и западных регионах: в Одесской, Львовской, Закарпатской и Волынской областях.



Также Стрембицкий обратил внимание на то, что около 80% всех поддельных купюр, приходят на Украину из Европы и стран Ближнего Востока.



"На таких купюрах обычно отсутствует часть водяных знаков, в зависимости от качества. При этом на ощупь и внешний вид фальшивую купюру отличить трудно. Бывают случаи, когда высококачественные подделки могут даже пропускать аппараты для проверки банкнот", – добавил он.

