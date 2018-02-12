Саакашвили рассказал, как его прабабушка спасла Сталина

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как его прабабушка спасла Иосифа Сталина. Об этом он написал в своем Facebook.



"Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца — богатого промышленника, а Сталин за добро ее семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата", — отметил он.



Эту историю политик вспомнил в связи с просмотром фильма "Смерть Сталина", которому дал положительную оценку.



В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.



В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", ""комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.



По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".



Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.

