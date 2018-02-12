В Киеве рассмотрят ходатайство прокуратуры об аресте журналиста Гужвы

Шевченковский районный суд Киева рассмотрит ходатайство генеральной прокуратуры Украины об изменении меры пресечения главному редактору украинского издания "Страна.ua" с залога на содержание под стражей, сообщил в Facebook официальный представитель генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.



По его словам, суд разрешил задержание Гужвы с целью принудительного привода на это заседание.



Издание "Страна.ua" на прошлой неделе в обращении к президенту Украины Петру Порошенко сообщило, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей".



Сам Гужва заявил, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства, а покинул страну легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом.



При этом, по словам главреда, киевские власти дали судьям указание посадить его в тюрьму, поэтому на справедливый суд на Украине Гужва не рассчитывает. Кроме того, по данным журналиста, против него в стране фабрикуется несколько уголовных дел с целью изменить редакционную политику издания, которое нередко критиковало действующую власть.



Гужва в своем обращении к читателям утверждал, что фабрикацией дел против него занимались секретарь СНБО Александр Турчинов и руководитель налоговой милиции Сергей Билан "руками (лидера "Радикальной партии" Олега) Ляшко и его людей". "Но непосредственную отмашку на все эти действия давал президент Петр Порошенко. Без его "добро" ни одно из этих дел не двигалось бы", — написал Гужва в своем обращении.



Австрийские власти выдали Гужве документ, подтверждающий его легальное пребывание в стране, так называемую "белую карту". Позже журналист сообщил, что намерен просить политического убежища в Австрии и собирает пакет документов, доказывающих политически мотивированное его преследование и фальсификацию дел в отношении него.



После того как стало известно, что главред "Страны.ua" покинул Украину, генеральная прокуратура обратилась в Шевченковский райсуд Киева, где получила разрешение на задержание журналиста для принудительного привода на заседание, где будет рассматриваться вопрос ужесточения ему меры пресечения.



Сторона обвинения намерена просить следственного судью арестовать Гужву. Одним из оснований для ужесточения ему меры пресечения прокуратура называла регулярные неявки главреда на заседания судов. Гужва назвал эти обвинения обманом, добавив, что прокуратура "забыла продлить ему меру пресечения".



Журналист заявил, что намерен обжаловать разрешение суда на его задержание.



Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила РИА Новости, что ведомство планирует объявить журналиста в государственный, а потом и в международный розыск. Для этого силовикам, согласно украинскому закону, необходимо пройти ряд процессуальных процедур, в том числе получить разрешения суда на задержание и арест подозреваемого. Эти намерения прокуратуры на брифинге подтвердил генпрокурор Юрий Луценко.



По его словам, украинская сторона уже передала австрийским коллегам доказательства того, что дело в отношении журналиста не политическое. Речь идет об экономических преступлениях и общеуголовных преступлениях в виде вымогательства, сказал Луценко.



Генпрокурор также отметил, что ведомство не имеет претензий к контенту, который публикует "Страна.ua".



Его заместитель Евгений Енин заявил РИА Новости, что генпрокуратура Украины готова попросить экстрадиции журналиста из Австрии, как только получит соответствующее ходатайство от следствия.



Против Гужвы на Украине возбуждены два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика, а также в уклонении от уплаты налогов. По делу о вымогательстве суд избрал журналисту меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня 2017 года за главреда внесли залог и он вышел на свободу.



Вместе с тем, по данным прокуратуры, в декабре 2017 года Шевченковский суд рассмотрел обвинительный акт в отношении якобы сообщника Гужвы с соглашением о признании вины по статье "вымогательство". "В соответствии с соглашением обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении и согласился на наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с испытательным сроком два года", — говорится в сообщении.



По делу об уклонении от уплаты налогов Гужве была назначена мера пресечения в виде залога в 1 миллион гривен (около 34 тысяч долларов), которые журналист также внес.



В феврале оба залога, внесенных за Гужву, по решению суда в Киеве взыскали в пользу государства.



По данным генпрокуратуры, расследование двух дел завершено, материалы переданы на рассмотрение в суд.



Член российского совета по правам человека Игорь Борисов заявил РИА Новости, что выезд Гужвы в Австрию и его запрос о политическом убежище еще раз доказывает ошибочность политики Запада в отношении Украины, это противоречит декларируемым на Украине заявлениям о свободе слова и СМИ.



По его словам, "фактически, развитие ситуации на Украине идет в противоположном направлении — это доказывает, что им приходится это признавать, давая политическое убежище выходцам из Украины, журналистам".



Преследованием на Украине журналиста Гужвы также недовольны его европейские коллеги. В частности, генсек Европейской федерации журналистов Рикарду Гутьерреш сообщил РИА Новости, что его федерация и международная правозащитная организация Index on Censorship решили разместить на онлайн-платформе Совета Европы по свободе СМИ обращение в защиту главного редактора "Страны.ua" В письме сообщается и о выдвинутых против Гужвы обвинениях и его реакции на уголовное преследование, которое журналист назвал "охотой на ведьм".



В четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ззаявил, что требуется оперативная реакция Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на притеснение журналистов на Украине. По его словам, "у представителя ОБСЕ по свободе СМИ до этого, видимо, не всегда доходят руки".



Ранее украинский Институт массовой информации заявил приблизительно о 300 случаях нарушения свободы слова на Украине в 2017 году. Согласно всемирному отчету международной правозащитной организации Human Rights Watch за 2018 год, украинская власть ограничила права СМИ в стране, ссылаясь на необходимость противостояния России.



Ранее российский МИД призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. МИД также назвал очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине задержание журналиста Василия Муравицкого. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.



Притеснения на Украине испытывают не только российские журналисты. В частности, в четверг "Страна.ua" сообщила, что украинские радикалы националистической организации С14 ворвались в редакцию сайта "Союз православных журналистов" в центре Киева. По данным украинских СМИ, радикалы заявили, что в офисе находится "экстремистская литература". Как пишут СМИ, сотрудники вызвали полицию, после приезда которой радикалы ушли, забрав жесткий диск одного из компьютеров.



Также в четверг редакция "Вестей" заявила, что силовики проводят обыск в киевском офисе медиахолдинга, журналистов не пускают на работу. Нацагентство Украины по возвращению преступных активов заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения в центре Киева, в которых расположена редакция "Вестей". В четверг вечером издание заявило, что в редакции начался пожар. Пожарные сообщение о возгорании не подтвердили, но сообщили о применении неизвестного газа. Офис был заблокирован, "Вести" работают удаленно. Позже стало известно, что к журналистам применяли слезоточивый газ.



Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.



Кроме того, в декабре 2017 года неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с политикой телеканала и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" государственным переворотом. Телеканал обвинил в блокировании власти и попросил главу МВД Арсена Авакова и президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает блокирование телеканала NewsOne в Киеве как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам.



Позже Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проверит украинский телеканал NewsOne из-за высказываний гостей о государственном перевороте в стране в 2014 году.



При этом глава МВД Украины Арсен Аваков оценил свободу слова на Украине на "пять с плюсом".

