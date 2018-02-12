На месте крушения Ан-148 в Подмосковье нашли второй черный ящик

В Московской области на месте крушения самолета Ан-148 обнаружен второй бортовой самописец. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой представителей оперативного штаба.



Первый, параметрический "черный ящик" был найден вечером 11 февраля. Состояние самописцев уточняется.



Следственный комитет России рассматривает несколько версий крушения пассажирского самолета Ан-148 Саратовский авиалиний в Подмосковье. Основные – погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера, сообщили в пресс-службе ведомства вечером в воскресенье, 11 февраля.



Следователи также проверят другие возможные причины катастрофы. На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало.



"Радиус разброса фрагментов самолета составляет не менее километра. Криминалисты приступили к осмотру с применением новейшей криминалистической техники, с учетом большой площади для осмотра с воздуха используется квадрокоптер", – говорится в сообщении Следственного комитета.



По информации СМИ, среди жертв авиакатастрофы есть три иностранца – граждане Азербайджана, Казахстана и Швейцарии. Украинцев на борту Ан-148 не было.



Напомним, пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, после вылета из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Спасатели заявляют, что шансов выжить у них не было.

