Власти Китая призвали адаптировать религию к социализму

Религии в КНР должны быть китайскими по своей сути и стремиться к лучшей адаптации в социалистическом обществе. Об этом, как сообщило агентство Синьхуа, заявил в воскресенье вице-премьер Госсовета КНР, член постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ван Ян. Он выступил в Пекине перед главами традиционных конфессий на симпозиуме, приуроченном к предстоящему празднику весны - Новому году по китайскому календарю.



Ван Ян призвал религиозных деятелей глубже изучать дух XIX съезда КПК. Следует активно направлять религиозные группы с тем, чтобы они лучше адаптировались в социалистическое общество, подчеркнул вице-премьер, отметив при этом позитивную роль конфессий в продвижении национального единства, религиозного совершенствования и социальной гармонии.



"Следует прилагать еще больше усилий для того, чтобы лучше разъяснять государственную политику в религиозных делах и готовить больше профессионалов в религиозных кругах", - сказал Ван Ян. "Для разрешения проблем в религиозных делах и преодоления существующих трудностей мы должны мыслить и действовать в русле правления закона", - уточнил высокопоставленный чиновник. "Власти на всех уровнях должны поддерживать религиозные сообщества и в полной мере уважать и защищать их законные права и интересы", - добавил он.



В симпозиуме принимали участие представители китайских организаций буддийской, даосской, исламской, католической и протестантской конфессий.

