Хлебный мир с Украиной

Украина провозгласила свою независимость после Октябрьской революции 1917 года. Союзные государства, в частности Германия и Австро-Венгрия, находились в состоянии войны с Россией. Они признали Украину и за это потребовали поставки продовольствия. 8 февраля 1918 года был подписан сепаратный мирный договор. «Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция с одной стороны и Украинская народная республика с другой заявляют, что состояние войны между ними прекращено. Стороны, подписывающие договор, решили отныне жить в мире и дружбе».

Этими предложениями начинается текст мирного договора, который 9 февраля 1918 года был подписан четырьмя союзными государствами и Украиной в российском пограничном городе Брест-Литовск. Документ стал известен под названием «Хлебный договор». К этому времени германские и австрийские войска зашли уже далеко вглубь украинской территории.



До 1917 года Украина была частью царской империи



До политического переворота 1917 года Украина была частью царской империи. Историк Берлинского университета имени Гумбольдта, изучающий Восточную Европу, Йорг Баберовски (Jörg Baberowski) рассказывает: «Украина как таковая не существовала как государство или территория, таковой она является только в воображении националистов. Национализм — что мы сегодня часто забываем — был социально прогрессивной формой мобилизации».



Стремление к автономии после Октябрьской революции



После Октябрьской революции в многонациональном государстве Россия усилилось стремление получить автономию и независимость. В Киеве, Харькове и других больших городах Украины формировалось национальное движение, которое в январе 1918 года заявило о выходе из России.



«Провозглашение независимости Украины появилось в результате распада старой империи. И самой убедительной структурой, возникшей из вакуума власти почти во всех регионах империи, было национальное государство. Азербайджан, Грузия, Латвия, Украина, все эти государства провозгласили себя независимыми».



Сепаратный мир в обмен на ответные услуги



В Брест-Литовске посланники Украины вели переговоры с представителями противоположной воюющей стороны, Германией и Австро-Венгрией, чтобы заключить сепаратный мир. Параллельно союзные державы участвовали также и в переговорах с российскими представителями, чтобы закончить войну на востоке. Самой важной целью Украины было международное признание молодого государства.



Германия и Австро-Венгрия, напротив, в первую очередь были заинтересованы в громадных сельскохозяйственных угодьях Украины. Дело в том, что у немцев были проблемы с тем, чтобы в военное время в достаточной степени обеспечить население продовольствием. «Зерновые закрома Европы» открывали выход из растущего продовольственного кризиса. Результатом стал так называемый Хлебный мир, заключенный 9 февраля 1918 года.



«Дипломатические и консульские отношения между сторонами, подписавшими договор, были установлены немедленно после ратификации мирного договора. Договаривающиеся стороны обоюдно обязались немедленно организовать обмен товарами и до 31 июля текущего года осуществить взаимный обмен излишками самых важных сельскохозяйственных и промышленных товаров для покрытия существующих потребностей».



«Заинтересованность в экономическом разграблении»



Историк, специализирующийся на Восточной Европе, Йорг Баберовски говорит: «Немцы, собственно, и были заинтересованы в этом. В принципе Украина и украинское национальное государство их не интересовали, в принципе их интересовало экономическое разграбление региона».



И, напротив, договор на бумаге предоставлял Украине ограниченное дипломатическое признание. Александр Севрюк, один из руководителей на переговорах, подчеркивал после подписания: «Мы убеждены, что добились демократического и для обеих сторон почетного мира, и что Украинская народная республика отныне вступает в международные отношения как самостоятельное государство».



Украинское государство как марионетка германского правительства



Но фактически независимость покоилась лишь на поверхностной любезности Германии, украинское государство было ничем иным, как марионеткой германского правительства в Берлине.



«И с этого момента было ясно, что Украина могла быть независимым государством только по милости Германии. Но прежде всего это дискредитировало украинское руководство, потому что оно пошло на сделку с оккупантами и допустило оккупантов на свою землю».



Измотана гражданской войной с 1918 по 1921 год



Тем не менее, несмотря на зависимость от союзных стран, впервые с 17-го столетия появилось украинское государство с собственным управлением и собственной системой образования. Но Украинская республика была измотана в российской гражданской войне 1918 — 1921 годов.



«Собственно, это был трагический случай, потому что Украина распалась как государство, она стала игрушкой в руках различных сторон гражданской войны».



В декабре 1922 года Украина стала частью только что созданного Советского Союза с ограниченной автономией. Лишь после распада Советского Союза в декабре 1991 года Украина вновь обрела государственную независимость.



Источник: Deutschlandfunk



