Иск Дерипаски к Насте Рыбке краснодарский суд рассмотрит 1 марта

Усть-Лабинский суд Краснодарского края в начале марта рассмотрит иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (известной как "Настя Рыбка") и Александру Кириллову ("Алекс Лесли"), сообщает юрист ФБК Иван Жданов.



"Иск Дерипаски к "Рыбке" будет рассмотрен 1 марта", - написал юрист на своей странице в соцсети.



Как ранее заявил представитель Дерипаски, бизнесмен подал в краснодарский суд иск к Вашукевич и Кириллову из-за того, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя без его согласия.



"Иск в суд подан против физических лиц - Анастасии Вашукевич, т.е., "Насти Рыбки", и Александра Кириллова, т.е., "Алекса Лесли", которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии с изображением Олега Дерипаски, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни", - сказал представитель бизнесмена.



По его словам, Дерипаска, "разумеется, не давал согласия на разглашение персональной информации".



Он сообщил, что суд по ходатайству истца заблокировал доступ к персональным данным Олега Дерипаски до момента разрешения спора по существу.



По словам юриста ФБК, получить в суде постановление о блокировке им не удалось.



9 февраля на основании определения о блокировке Усть-лобинского суда роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, которые разместили личную информацию граждан, фигурирующих в фильме-расследовании ФБК Алексея Навального.

