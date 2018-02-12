ДНР: Киев не желает миром решать конфликт в Донбассе

Нежелание Киева решать конфликт в Донбассе дипломатическим путем увеличивает риск возобновления боевых действий, заявила в понедельник журналистам исполняющая обязанности главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова.



Двенадцатого февраля исполняется ровно три года с момента подписания в Минске Комплекса мер по урегулированию конфликта в Донбассе.



"Наращивание военного присутствия ВСУ у границ республик является отражением нежелания Киева разрешать конфликт дипломатичными методами. Мы встречаем третью годовщину "Минска-2" в условиях возрастающих рисков возобновления военных действий, цена которым – жизни людей с обеих сторон от линии соприкосновения", — сказала Никонорова.



По ее словам, добиться мира в Донбассе можно только в случае неукоснительного выполнения Киевом Комплекса мер.



"А это возможно при условии прямого взаимодействия и открытого диалога с представителями республик", — добавила Никонорова.

