В Симферополе задержали гражданина Украины за шпионаж

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Симферополе гражданина Украины за шпионаж, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ведомства.

"Одиннадцатого февраля ФСБ РФ в Симферополе задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович. Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения...

... о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства", — говорится в сообщении.



По данному факту возбуждено дело по статье "шпионаж".

