Одна из немецких земель требует отменить безвиз с Грузией

Правительство немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия призвало прекратить безвизовый режим с Грузией.



Об этом сообщает Deutsche Welle.



Министр по вопросам интеграции земли Йоахим Штамп написал письмо исполняющему обязанности министра внутренних дел Германии Томасу де Мезьеру.



В письме он говорит, что количество искателей убежища из Грузии резко возросла, и часть этих людей занимаются "криминальной деятельностью". Штамп призвал принять меры на европейском уровне.



Он отметил, что в Германии в прошлом году количество искателей убежища с грузинскими паспортами выросло с 170 до 743 человек в месяц.



Напомним, что начиная с 2020 года безвизовый режим с Евросоюзом может ужесточиться из-за изменения правил въезда в Шенгенскую зону.

