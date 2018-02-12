Одна из немецких земель требует отменить безвиз с Грузией
Правительство немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия призвало прекратить безвизовый режим с Грузией.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Министр по вопросам интеграции земли Йоахим Штамп написал письмо исполняющему обязанности министра внутренних дел Германии Томасу де Мезьеру.
В письме он говорит, что количество искателей убежища из Грузии резко возросла, и часть этих людей занимаются "криминальной деятельностью". Штамп призвал принять меры на европейском уровне.
Он отметил, что в Германии в прошлом году количество искателей убежища с грузинскими паспортами выросло с 170 до 743 человек в месяц.
Напомним, что начиная с 2020 года безвизовый режим с Евросоюзом может ужесточиться из-за изменения правил въезда в Шенгенскую зону.
Источник: Strana.ua
13:32