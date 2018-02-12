В Москве посольство США хотят "разместить" в Североамериканском тупике

В Москве нашли зеркальный ответ на то, что площадь перед посольством России в США переименовали в честь Немцова.



Зданию посольства США в России могут присвоить новый почтовый адрес - Североамериканский тупик, дом 1. Об этом сообщает "Интерфакс".



Вопрос рассмотрят на заседании рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию объектов Москвы в феврале.



Ранее депутат Госдумы Михаил Дегтярев направил в мэрию Москвы письмо с предложением назвать безымянный внутридворовой проезд к Дому Наркомфина "Североамериканский тупик" в честь "навязчивой внешней политики США".



При переименовании старому зданию посольства могут присвоить почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1.



"Москва - древний исторический город, в отличие от Вашингтона с его подростковыми комплексами. Поэтому мы не будем переименовывать существующие улицы и даже переулки ради каких-то сиюминутных политических амбиций или споров. Однако мы вполне могли бы изменить почтовый адрес безымянного тупика", - пояснил Дегтярев.



В настоящее время американское диппредставительство расположено в Москве по адресу Большой Девятинский переулок 8.

