Три года войне. Ради мира?

Нет, что ни говори, а Украина достойно встретила 3-ю годовщину Второго минского соглашения о мире в Донбассе (неофициально – «Минск-2»). Именно в этот день, 12 февраля 2015 года, после 16 часов переговоров в так называемом «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция и Германия) документ и был подписан. И что? Крупномасштабные боевые действия действительно были прекращены. Зато началась вялотекущая бойня со взаимными огневыми провокациями, окончательно прекратить которые и установить режим тишины «нормандцы» пытались на 17 встречах. И безрезультатно.



По данным ООН на декабрь 2017 года в конфликте погибли 2,8 тыс. только мирных жителей. Расширенные данные ООН представила в декабре 2016-го: жертвами конфликта на Украине стали 32 856 человек. Из них 10 056 погибших (включая гражданское население, украинских силовиков, повстанцев и 298 пассажиров рейса МН17), 22 800 пострадавших. Еще 1,5 млн. человек бежали в другие страны.



В итоге в Украине принят закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором, оккупировавшим украинские территории» (это самопровозглашенные ДНР и ЛНР), а «Минск-2» вообще не упомянут ни разу (на него нужно идти по ссылке на резолюцию Совбеза ООН №2202 (2015) от 17 февраля 2015 года). Очень грамотная позиция: для патриотов мы «Минск-2» отвергаем, но для внешних кураторы типа выполняем. Если не поступит другая команда. Это как в анекдоте про кошку, которая говорит своему коту-ухажеру: Давай играть: если ты найдешь меня, я буду твоей, если нет, я буду вон за тем шкафом». А количество жертв растет день ото дня.



Но отдельные украинские арийские трудящиеся, идя навстречу 3-й годовщине «Минска-2», встретили его соответственно и показательно. Например, одесское интернет-издание «Таймер» сообщило, что в славном городе Днепре (бывшем Днепропетровске), родине и оплоте воинственной, крайне патриотической и украиноцентричной жидобандеровщины, Самарский райсуд поместил в дурку на принудительное лечение мужчину. Он все время пытался зарезать себя, потому что ему везде слышался голос президента России Владимира Путина, убеждавшего мужика немедленно все бросить и принять Конституцию. Мужик не понял, какую именно, и прибегнул к острому металлу. Врачи были крайне удивлены таким принудительным законодательным рвением мужика, но потом установили, что он бухает по-черному, и война в Донбассе так замысловато и неожиданно «далася взнакы» (сказалась) на древней шумерской идентичности.



В Украине принят закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором, оккупировавшим украинские территории» (это самопровозглашенные ДНР и ЛНР), а «Минск-2» вообще не упомянут ни разу (на него нужно идти по ссылке на резолюцию Совбеза ООН №2202 (2015) от 17 февраля 2015 года). Очень грамотная позиция: для патриотов мы «Минск-2» отвергаем, но для внешних кураторы типа выполняем. Если не поступит другая команда

Российский министр едва ли не впервые однозначно и откровенно предостерег всех, кто хочет поставлять оружие Украине для окончательного решения «донбасского вопроса» силой. «...Выводы, конечно, мы будем делать. И то, что на это (на поставки оружия Украине США и их союзниками. – Авт.) пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможности за себя постоять, – это тоже объективный факт

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС реституцию предполагает. Вот иски в суды Киева, Тернополя, Луцка, а также Харьковской области и подали потомки поляков, которых выгнали из Украины. И требуют они компенсации за медный рудник и за принадлежавшие их предкам жилые дома. Всего же, как известно, Польша готова завалить Украину исками на общую сумму в 5 млрд. долл. Хорошая, заметная сумма...

Этот крайне свидомый чел из Днепра самым удивительным, но органичным образом дополнил мужика из Винницы, который тоже начал истреблять агрессора в себе и бескомпромиссно порезал и разобрал все домашние электроприборы и газовый котел. В знак протеста. Ему казалось, что весь дом отапливается российским газом, а это недостойно настоящего патриота.Русские агрессоры, если верить мировым СМИ, сообщающим обо всяких нелепицах, были повержены, смяты и не смогли ответить достойно. Идя навстречу 3-й годовщине, они сподобились только устроить драку за место в очереди в туалет. И не где-нибудь, а на австралийском круизном лайнере. Мужики начали азартный кулачный махач, но вмешалась россиянка, чей спутник тоже оказался втянут в драку. Недолго думая, она просто врезала 21-летнему пассажиру-драчуну и кулачному оппоненту ее приятеля по голове пустой винной бутылкой. Барышне – 37 лет, и у нее, судя по всему, есть опыт подобного времяпрепровождения, вот она и пресекла стычку. Чтобы чего не вышло. Но служба безопасности лайнера не оценила такое добровольное миротворчество и сняла даму с рейса. Вместе с семью другими драчунами, которых отпустили под залог до суда, назначенного на 9 марта. Вот так вот. Просто интересно знать, что ждет Австралию в этот день, если барышня достойно отпразднует Международный женский день...Но не суть. И если серьезно, то и официальная Россия тоже, похоже, определилась с «Минском-2». Это нужно слушать, слышать и знать. В интервью телеканалу «Россия 1» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если президент Украины подпишет принятый Радой закон, в котором ЛНР и ДНР признаются «оккупированной территорией», то это будет означать отказ от выполнения Минских соглашений. И предупредил, что, мол, тот, кто сделает первый шаг по слому «Минска-2», совершит колоссальную ошибку. «Собственно говоря, киевские власти в одном шаге от этой ошибки находятся. Если они окончательно примут тот закон о реинтеграции, который сейчас прошел второе чтение», – резюмировал он.При этом российский министр выступил как бы в авангарде сил, отстаивающих необходимость соблюдения «Минска-2». По его мнению, «минские договоренности никто не отменяет», а на Западе «укрепляется мнение о необходимости вразумить президента Порошенко и тех, кто находится вместе с ним в руководстве Украины». «По нашим данным, европейские эмиссары, которые посещают Киев, такие послания передают. И настоятельно рекомендуют все-таки понять контрпродуктивность таких подходов и сделать необходимые исправления в своих действиях. ...Думаю, если нынешний киевский режим будет себя и дальше так вести, скоро появятся и публичные заявления, поскольку Европа очень настороженно смотрит на те процессы, которые происходят на Украине, особенно что касается резкого повышения влияния радикалов и неонацистов», – дипломатично предупредил Лавров.При этом российский министр едва ли не впервые однозначно и откровенно предостерег всех, кто хочет поставлять оружие Украине для окончательного решения «донбасского вопроса» силой.«...Выводы, конечно, мы будем делать. И то, что на это (на поставки оружия Украине США и их союзниками. – Авт.) пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможности за себя постоять, – это тоже объективный факт. Думаю, это нужно иметь в виду», – сказал Лавров. А декан факультета мировой экономики и мировой политики федерального Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ или «Вышки») Сергей Караганов четко разъяснил, чего ждет Россия: «Существует опасность, что американские коллеги устроят провокацию, поставив туда тяжелое и опасное вооружение. Этого не стоило бы делать в распадающемся государстве. ...Я не думаю, что Донбасс можно будет вернуть в Украину. Совершенно понятно, что не нужно и формально признавать независимость республик. Нужно ввести туда, как мы и предлагали, миротворцев, но только так, чтобы мы были довольны. И жители Донбасса были довольны. И заморозить ситуацию, а потом ждать грустного конца украинского государства».Вот так вот. Как говорится, определились. Ни войны, ни мира, и «Минск-2» нужно либо выполнять и трансформировать Украину по его предписаниям, чего страшно не хочет и боится Киев. Либо использовать как средство «заморозки» конфликта в Донбассе и ожидания, что чей-то конец станет явью. Чей конец? На него должны, конечно, отвечать и в Киеве, и в Москве, и даже, может быть, в Вашингтоне и Париже с Берлином. Но в первую очередь в Киеве – война-то идет в Украине. И это, как мне кажется, первый и главный момент...Во-вторых, Украина действительно слабеет и изнутри дезинтегрируется. И ее, ее власти, ее гаранта нации пытаются подталкивать на разные непродуманные решения и провоцировать, беря на патриотический излом типа «а вам слабо». На патриотизме в Украине сегодня играют практически все политические силы, устроив общенациональный «батл» на общую тему «кто самый большой патриот и самый украинский украинец». Без реальных дел по укреплению страны, ее потенциала и оборонных возможностей это всех и делает уязвимыми, подверженными ошибкам.Сегодня Украина – едва ли не единственная страна в мире, к которой выдвигают открытые и завуалированные территориальные претензии со всех сторон. Сама она якобы ведет «гибридную войну» по отражению «агрессии» России, которая незаконно аннексировала у нее Крым и зарится на Донбасс, и, следовательно, Россия – это официальный «ворог». А вот Венгрия, Польша и Румыния – это типа «союзники и друзья». По Евросоюзу и по НАТО, которые являются и символом евроинтеграции, и вожделенной конечной целью этой самой евроинтеграции. И что же Украина имеет с такими «друзьями»? Венгрия требует введения миротворцев или наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье и блокирует евроустремления Украины из-за притеснения венгерского нацменьшинства. Недавно Будапешт заблокировал проведение Комиссии Украина – НАТО (КУН), намеченной на 14-15 февраля сего года.Польша вообще приняла так называемый «антибандеровский закон», согласно которому западные области Украины названы «Восточной Малопольшей». И многие эксперты уже называют это скрытыми территориальными претензиями Варшавы на эти земли. А, например, директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко уверена, что «следующий шаг со стороны поляков очевиден – они потребуют международного признания геноцида польского народа, совершенного ОУН-УПА».И Елена не так уж и неправа, ведь поляки на законодательном уровне уже признали Волынскую резню 1943 года таким «геноцидом поляков». И потому эксперт интересуется: «А украинская власть сейчас делает все, чтобы выглядеть правонаследницей этих политических организаций. Что мы будем делать завтра, когда нас обвинят в международном военном преступлении?». А ответ на деле дают только поляки. В декабре прошлого года стало известно, что в Польше подготовлены первые четыре иска к Украине по закону о реституции на сумму 1,7 млн. долл. И если на межгосударственном уровне между Украиной и Польшей решен вопрос взаимных компенсаций за потери, то никто не запретит простым гражданам защищать свои имущественные права, свою, как говорят в Европе, «священную частную собственность». Тем более что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС реституцию предполагает. Вот иски в суды Киева, Тернополя, Луцка, а также Харьковской области и подали потомки поляков, которых выгнали из Украины. И требуют они компенсации за медный рудник и за принадлежавшие их предкам жилые дома. Всего же, как известно, Польша готова завалить Украину исками на общую сумму в 5 млрд. долл. Хорошая, заметная сумма...Ну и Румыния, конечно, которая, напомню, уже поживилась за счет территории Украины, оттяпав в 2009 году по решению Международного суда в Гааге морской шельф у острова Змеиный. А сейчас экс-президент Румынии Траян Бэсеску заявляет: «Я, как президент, осуждаю пакт Молотова–Риббентропа и намерен... подать в парламент Румынии проект декларации, подписанный мной и другими парламентариями, о денонсации пакта Молотова–Риббентропа и его последствий. Мы обязаны это сделать. Посмотрите, вследствие пакта Молотова–Риббентропа пострадали три страны Балтии, Польша и Румыния. Три страны Балтии вышли из состава Советского Союза и стали независимыми членами ЕС и НАТО, Польша стала государством, интегрированным в ЕС и НАТО. Румыния потеряла Бессарабию, но так все и осталось. ...Мы вошли в Европейский Союз, у нас есть перспективы процветания, и нашей целью должно быть воссоединение страны путем объединения с Молдовой, я не говорю о территории Украины. Речь идет только о Молдове и восстановлении границы Румынии по Днестру». Конечно, тут должна вздрогнуть Молдова. Но и Украина должна помнить, что «декоммунизированный» Иосиф Сталин прирезал ей Южную Бессарабию и Буковину, некогда входившие в Румынию. А Украина, между прочим, стараниями доморощенных «альцгеймеров» из института нацпамяти сама собирается отказаться от пакта Молотова–Риббентропа. Как говорится, своим же салом себе по губам...А тут еще, напоминаю, «Минск-2», отказ от которого чреват возобновлением военных действий с непредсказуемым для Украины результатом. Глава Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в период с 16 по 18 февраля 2018 года в столице Баварии, Вольфганг Ишингер, правда, сообщил, что представители России, Германии, Франции и Украины встретятся в формате «нормандской четверки» на полях этого мероприятия. Пока без США, так как Россия, по словам замглавы ее МИД Григория Карасина, считает, что «смена форматов ни к чему не приведет». «...Украинская власть хочет решить все свои проблемы чужими руками. Это путь, ведущий в никуда, и он заранее обречен на провал. Но канал российско-американского взаимодействия «Сурков–Волкер» (помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер. – Авт.) работает. Будем надеяться, что он принесет какие-то новые веяния и позитивно повлияет на общую атмосферу в кризисе», – резюмировал Карасин, как-то не особо акцентируя внимание на «нормандцах». Не верит ли в них, что ли?.....Но мир-то по-любому, повторяю, нужен Украине...