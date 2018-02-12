В Киеве 26 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ

В Киеве по состоянию на 12 февраля гриппом и ОРВИ заболели 25 тысяч 831 человек. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. По словам директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, из заболевших 25 831 человек около 70% - дети. Выросла заболеваемость и среди школьников, несмотря на введенные "карантинные" меры.

Также Гинзбург сообщила, что на данный момент в медицинских учреждениях из-за болезни находятся 11 человек, среди них 2 детей.



На данный момент заболеваемость в Киеве ниже эпидемиологического порога на 15%.



Также сообщается, что в Киеве на карантин и ОРВИ закрыты 119 школ.



Как сообщалось, всего за неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине вырос сразу на 20 процентов.



Напомним также, что в Ивано-Франковске умерла девушка, заболевшая сразу корью и гриппом.

