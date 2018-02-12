На Украине на учете остается почти 1,5 млн. переселенцев из Крыма и Донбасса

На Украине по состоянию на 12 февраля на учете находится 1 млн 492 тыс. 427 внутренне перемещенных лиц, сообщает Министерство социальной политики страны.



"По состоянию на 12 февраля 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 492 427 переселенцев или 1 218 171 семей с Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики в понедельник.



При этом в сообщении нет информации о выплате помощи на аренду жилья и оплату коммунальных услуг.



Как сообщалось, по состоянию на 9 января на учете на Украине состояло 1 млн 492 тыс. 100 переселенцев.

