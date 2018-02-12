Песков: участники минских договоренностей мало чем могут похвастаться в их исполнении

Стороны внутриукраинского конфликта, подписавшие три года назад минские договоренности, до сих пор не могут похвастаться большими достижениями в их реализации, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "К сожалению, в годовщину подписания нам мало, чем похвастаться. Это нужно признать", - сказал он.

Представитель Кремля особо отметил что то, "как в столицах трактуют и называют конфликт - это вторично". "Первично то, насколько столицы готовы реализовывать и способствовать реализации минских договоренностей", - убежден он. Песков напомнил, что Москва была и остается стороной-гарантом, приверженной идее полной реализации минских договоренностей.



В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежит комплекс мер по выполнению минских соглашений, который был принят три года назад, 12 февраля 2015 года, после продолжавшихся более 16 часов переговоров лидеров "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ). Этот документ предусматривает не только прекращение огня, отвод вооружений, проведение амнистии, возобновление экономических связей, но и глубокую конституционную реформу на Украине, результатом которой должны стать децентрализация власти и предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.



Однако до сих пор этот план, рассчитанный изначально до конца 2015 года, остается на бумаге. Не выполнен ни один из пунктов политического урегулирования, а украинская сторона продолжает экономическую блокаду Донбасса.

