Мингарелли: задержке внедрения Ассоциации не может быть оправдания

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что следует прекратить практику торможения Верховной Радой важных для внедрения Соглашения об Ассоциации законодательных инициатив. "Не может быть никакого оправдания задержке внедрения Соглашения: оно должно выполняться быстро и в полной мере,...

...и ответственность за это лежит на украинской власти, особенно на народных депутатах, избранных, чтобы представлять украинский народ и принимать решения от его имени… К сожалению, сегодня многие важные законопроекты застревают в Верховной Раде без движения. Такую практику следует прекратить", - говорится в статье главы Представительства ЕС, опубликованной на странице издания "Европейская правда" в понедельник.



Мингарелли напомнил о необходимости конструктивного и эффективного диалога украинского парламента с другими основными игроками, в частности правительством и президентом.



"Регистрация законопроектов, которые противоречат или даже вредят Соглашению об ассоциации/ЗСТ, таких как законопроект "Покупай украинское, плати украинцам!", может привести к потере Украиной международной репутации и нарушению обязательств, взятых ею в отношениях с ЕС, если они не будут пересмотрены", - подчеркнул дипломат.



Мингарелли отметил, что законодательные задачи и обязательства Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС заслуживают более сфокусированной работы над законодательными инициативами.



"Партнерство ЕС с Украиной – это не отношения между донором и получателем, а отношения, которые опираются на равносильный вклад и стремление обеих сторон. Европейскому Союзу нужно увидеть реформы, чтобы их поддержать", - отметил дипломат.



Мингарелли добавил, что Евросоюз также продолжает уделять особое внимание антикоррупционному законодательству и обеспечению независимости, оперативной способности и эффективности антикоррупционных институтов в Украине.

