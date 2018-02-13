Эксперты считают возможным компромисс по миссии ООН в Донбассе

США сигнализировали о возможном компромиссе с Россией по мандату миссии ООН в Донбассе. Об этом говорится в докладе Центра политической конъюнктуры "Три года Минску-2: между легкой заморозкой и трудным компромиссом". Он был представлен в понедельник директором Центра Алексеем Чеснаковым на круглом столе в ТАСС.

В документе отмечается , что по итогам состоявшихся 26 января в Дубае очередных переговоров между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и спецпредставителем Госдепартамента Куртом Волкером "США выразили готовность рассмотреть предложения РФ по поэтапному размещению миссии ООН в увязке с шагами Киева по имплементации политического блока "Минска-2". "На следующей встрече планируется обсуждение того, как стороны видят процесс поэтапного развертывания миссии", - говорится в докладе.



Его составители также указывают, что на последней встрече США подтвердили обязанность Украины в полном объеме выполнить минские соглашения, включая политические пункты, а именно введение на постоянной основе особого статуса Донбасса, проведение там местных выборов и предоставление амнистии всем участниками событий на востоке Украины.



При этом в докладе особо подчеркивается, что "привлечение ООН к процессу урегулирования не должно создать условия для ревизии или отказа Киева от выполнения своих обязательств". "Поэтому мандат миссии ООН должен быть согласован с минскими соглашениями", - подчеркивают составители доклада.



В нем также отмечается, что США приняли "градуалистский подход" России, суть которого состоит в поэтапной синхронизации шагов в сфере безопасности и в имплементации политических пунктов минских соглашений. "Россия, в свою очередь, допустила возможность обсуждения расширенного мандата миссии. В этой связи возможно технически проработать такой мандат, при котором "голубые каски", после установления устойчивого режима прекращения огня, размещаются в зоне конфликта поэтапно, начиная с линии соприкосновения. Расширение зоны контроля ООН увязывается с выполнением Украиной политического пакета минского Комплекса мер", - говорится в документе.



Вместе с тем, как отмечают эксперты Центра политической конъюнктуры, между сторонами остаются и существенные расхождения. Так, США продолжают настаивать на том, что до проведения местных выборов в Донбассе ООН должна получить полный контроль над территорией, включая текущую границу между республиками и Россией. Одновременно американские переговорщики признали, что Киев, со своей стороны, может вернуть контроль над границей только после выполнения всех политических пунктов - особого статуса, амнистии и проведения выборов.



Россия со своей стороны не видит возможности окончательного согласования мандата без согласия со стороны ДНР и ЛНР. "Без одобрения мандата миссии республиками "голубые каски" не смогут решить поставленной перед ними задачи и могут сами превратиться в участников конфликта. - уверены авторы доклада. - В этой связи ООН придется вести переговоры с представителями территорий, которые уже выдвинули требования обсуждения возможной миссии ООН в рамках контактной группы".



Ключевой же проблемой дальнейших переговоров по мандату миссии ООН, как указывается в докладе, останется оценка всеми участниками реальных возможностей и готовности Киева выполнить свою часть обязательств в рамках минских соглашений.



В частности, "градуалистский подход" не будет работать, если украинская сторона не представит четкой дорожной карты разблокирования проголосованной в первом чтении 31 августа 2015 года конституционной поправки, наделяющей Донбасс особым статусом, и принятия закона об амнистии. То же самое касается и реализации так называемой "формулы Штайнмайера".



Как отмечают авторы доклада, для выполнения этих обязательств украинским властям придется внести изменения в законодательство страны, что, в свою очередь, займет не только время, но и потребует формирования в Верховной раде политической коалиции в поддержку мира в Донбассе. "Кроме того, США придется представить России четкие и реалистичные гарантии того, что Киев действительно пройдет часть своего пути и что украинские власти располагают достаточными политическими ресурсам выполнить свои обещания на практике", - уверены в Центре политической конъюнктуры.



Давая в этой связи прогноз на текущий год, составители доклада выражают уверенность в том, что попытки привлечения ООН в той или иной форме к процессу урегулирования в Донбассе будут продолжены. Вместе с тем, как указывается в докладе, переговорный процесс по модели привлечения миссии ООН будет испытывать усиленное влияние целого ряда обстоятельств, в том числе от характера двусторонних отношений между РФ и США и от возможностей самого Вашингтона создать эффективный механизм, при котором Киев гарантированно выполнит свои политические обязательства, которые будут лишь уменьшаться.



Тем не менее, уверены в Центре политической конъюнктуры, вероятность появления реалистичной альтернативы развертыванию миссии ООН выглядит весьма низкой. Возможности "нормандского формата" по урегулированию конфликта будут только уменьшаться, поскольку Германия и Франция потеряли инициативу и не в состоянии сегодня оказывать результативное давление на украинские власти.



Если же и переговоры по мандату миссии ООН в 2018 году зайдут в тупик, то возможность реализации сценария "заморозки" конфликта на неопределенный срок только возрастет, заключают составители доклада.

